Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı ve Genel Sekreteri, adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika

9 Nisan günü de aynı suçlama ile polise ifade verdikleri öğrenilen Melik ve Yüksekyayla, sevk edildikleri adliyede, savcılık sorgularının ardında 'Halkı korku ve paniğe sevk etme' suçundan mahkemeye sevk edildi. İkili, nöbetçi mahkemece adli kontrol getirilerek, salıverildi.

ŞANLIURFA'da, sosyal medya hesaplarından gerçeği yansıtmayan koronavirüs paylaşımları yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Ömer Melik ve Genel Sekreter Osman Yüksekyayla, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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