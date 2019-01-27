Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne Kızıltaş Atandı

Şanlıurfa Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne Kızıltaş Atandı

58 dakika önce

Van Kadastro Müdürü Eyüp Kızıltaş, Şanlıurfa Tapu ve Kadastro 21. Bölge Müdür Vekilliği görevine atandı.

Şanlıurfa Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne Kızıltaş Atandı, System.String[]
Van Kadastro Müdürü Eyüp Kızıltaş, Şanlıurfa Tapu ve Kadastro 21. Bölge Müdür Vekilliği görevine atandı.

Uzun yıllar Van'daki kamu kurumlarında değişik görevlerde bulunan Eyüp Kızıltaş'ın Şanlıurfa'ya tayininin çıkması üzerine kentteki bir lokantada veda yemeği düzenlendi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müdür Yardımcısı Ekrem Özhekti tarafından organize edilen yemeğe, Kızıltaş ve arkadaş çevresi katıldı. Samimi bir ortamda geçen yemeğin ardından bir konuşma yapan Kızıltaş, organizasyondan dolayı Ekrem Özhekti başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Eyüp Kızıltaş, Şanlıurfa Tapu ve Kadastro 21. Bölge Müdür Vekilliği görevine başladı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:04 Kaynak: İHA

Eyüp, Van, Şanlıurfa, Güncel
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