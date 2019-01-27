Şanlıurfa Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne Kızıltaş Atandı

Van Kadastro Müdürü Eyüp Kızıltaş, Şanlıurfa Tapu ve Kadastro 21. Bölge Müdür Vekilliği görevine atandı.

Van Kadastro Müdürü Eyüp Kızıltaş, Şanlıurfa Tapu ve Kadastro 21. Bölge Müdür Vekilliği görevine atandı.



Uzun yıllar Van'daki kamu kurumlarında değişik görevlerde bulunan Eyüp Kızıltaş'ın Şanlıurfa'ya tayininin çıkması üzerine kentteki bir lokantada veda yemeği düzenlendi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müdür Yardımcısı Ekrem Özhekti tarafından organize edilen yemeğe, Kızıltaş ve arkadaş çevresi katıldı. Samimi bir ortamda geçen yemeğin ardından bir konuşma yapan Kızıltaş, organizasyondan dolayı Ekrem Özhekti başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.



Eyüp Kızıltaş, Şanlıurfa Tapu ve Kadastro 21. Bölge Müdür Vekilliği görevine başladı. - VAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Van'da Kurulacak Yeni Tekstilkent ile 15 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak

Erkan Kolçak Köstengil, Eşi Cansu Tosuna Süpriz Doğum Günü Partisi Düzenledi

Son Dakika! Bakan Dönmez: Valiliklere Talimat Gönderip Okul ve Mesai Saatleri ile İlgili Düzenleme İstedik

Polisin Siyah Çorap Giymesi Zorunlu Oldu