ŞANLIURFA - TDP Genel Başkanı Sarıgül, çok yakında milyonların partisi olacaklarını söyledi - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çok yakında milyonların partisi olacaklarına inandığını söyledi.

Beraberindeki heyetle çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da düzenlenen programda bir konuşma yapan Sarıgül, kısa sürede Türkiye çapında teşkilatlanma yaptıklarını ifade etti.

Partisinin geniş kitlelere ulaşma hedefiyle yola çıktığını anlatan Sarıgül, plan ve projelerinin detaylarını katılımcılarla paylaştı.

Kutuplaşmalara son vererek ülkede huzuru sağlayacaklarına inandığını belirten Sarıgül, şu değerlendirmede bulundu:

"Elimizden gelen her çalışmayı yapacağız. Ülkemizi anlayışlı, uzlaşmacı, adaletli olarak mutlu edeceğiz. Ülkemizde demokratik bir kalkınmaya ihtiyaç var. Bizim davamız şefkat ve gayretle bütün yurttaşlarımızın mutluluğu içindir. Kimlikli, onurlu, inanmış, şanlı inandığı dava için mücadele veren milyonlara ulaşacağız. Şu anda binlerin partisiyiz ancak çok yakında milyonların partisi olacağımıza inanıyorum. Şu anda sayımız az olabilir ama unutmayın ki çok yakında büyük kitlelere ulaşacağız. Partimizin ana görevi doğruları milletimize anlatma görevidir."

Sarıgül, programın ardından partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığı hizmet binasının açılışına katılarak, kentte esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.