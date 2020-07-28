ŞANLIURFA Teğmen, görev yerine giderken kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

ŞANLIURFA Teğmen, görev yerine giderken kazada hayatını kaybetti

Teğmen, görev yerine giderken kazada hayatını kaybettiŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde görev yaptığı karakola giden Teğmen Ramazan Caner Dadak (26) geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Teğmen, görev yerine giderken kazada hayatını kaybetti ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde görev yaptığı karakola giden Teğmen Ramazan Caner Dadak (26) geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Teğmen Dadak'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Kırşehir'e gönderildi. Kaza, dün gece saatlerinde Siverek- Adıyaman karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Bucak Mahallesi'nde bulunan karakolda görevli Teğmen Caner Dadak, görev yerine gittiği sırada kontrolünü kaybettiği otomobilin devrilmesiyle yaşamını yitirdi. Dadak için bugün Abdulkadir Geylani Camisi'nde tören düzenlendi. Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İl Jandarma Komutanı Sabri Kirişçi ile silah arkadaşları ve yakınlarının katıldığı törende Dadak'ın özgeçmişi okunup, saygı duruşunda bulunuldu. Yapılan resmi törenin ardından Dadak'ın cenazesi memleketi Kırşehir'e uğurlandı.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 02:30

Kaynak: DHA

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