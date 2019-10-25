Şanlıurfa tel abyad'da hayat normale döndü

(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PYDYPG'den arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde hayat normale dönmeye başladı. Bölgede bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri insani yardımlarını sürdürürken, Türk Kızılayı da mobil klinik TIR'ıyla sağlık hizmeti vermeye başladı.

Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PYDYPG'den kurtarılan Tel Abyad'da hayat normale dönmeye başladı. Bölgede yaşayanlar günlük hayatlarını sürdürürken, terör mağduru sivillere insani yardımlarla birlikte sağlık hizmetleri veriliyor.

Tel Abyad kent merkezine Türk Silahlı Kuvvetleri'nce kurulan seyyar fırında günlük 3 binin üzerinde ekmek üretimi yapılıyor. Ekmekler askerler tarafından Tel Abyad'lılara dağıtılıyor.

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerin işgalinin sonlanmasıyla hayatın normalleşmeye başladığı Tel Abyad'da Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordu askerleri ihtiyaç sahibi olan Suriyeli vatandaşlara gıda kolileri dağıtıyor. Tel Abyad sakinlerinden Muhammed Hafız, Türkiye sayesinde huzura kavuştuklarını belirterek, Türk askerine, Suriye Milli Ordu askerlerine bölgeye geldikleri için, bizi terör örgütü PKKYPG'den kurtardıkları için teşekkür ediyoruz dedi.

KIZILAY YARALARI SARIYOR

Harekat sırasında Tel Abyad merkezinde bulunan hastane de PKKYPG'li teröristler tarafından ateşe verilmişti. Cihazların kullanılamaz hale geldiği hastanede tadilat çalışması başlatılırken, sağlık hizmeti ise Kızılay'ın mobil TIR'ı ile sağlanıyor. Tedavileri yapılan sivillere ihtiyaç duyduğu ilaçlar da yine Kızılay tarafından ücretsiz olarak veriliyor.

Suriye Milli Ordu askerlerinden Hasan Öztürk, Tel Abyad'ın harekat ile huzura kavuştuğunu anlatarak, Bölge halkı memnun. Türkiye burada hasta olan insanları muayene ediyor, ilaçlarını veriyor. Hastanede yapılamayan tedaviler burada yapılıyor. Türkiye'den ve Azez'den gelen 16 doktor göreve başladı. Her birim için doktorlar burada diye konuştu.

Öte yandan Akçakale sınırında görev yapan basın mensupları, terör işgalinden kurtarılan Tel Abyad'da normale dönen hayatı ve Türkiye tarafından burada yapılan çalışmaları görüntüledi.