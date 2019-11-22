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Şanlıurfa tel abyad'da şehitler için mevlit okutuldu, kan davalı aşiretler barıştırıldı
6 saat önce
ŞANLIURFA Tel Abyad'da şehitler için mevlit okutuldu, kan davalı aşiretler barıştırıldı (2)
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:28 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA Tel Abyad'da şehitler için mevlit okutuldu, kan davalı aşiretler barıştırıldı (2)
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