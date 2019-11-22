Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa tel abyad'da şehitler için mevlit okutuldu, kan davalı aşiretler barıştırıldı
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Şanlıurfa tel abyad'da şehitler için mevlit okutuldu, kan davalı aşiretler barıştırıldı

6 saat önce

ŞANLIURFA Tel Abyad'da şehitler için mevlit okutuldu, kan davalı aşiretler barıştırıldı (2)

ŞANLIURFA Tel Abyad'da şehitler için mevlit okutuldu, kan davalı aşiretler barıştırıldı (2)

Şanlıurfa tel abyad'da şehitler için mevlit okutuldu, kan davalı aşiretler barıştırıldı

Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:28 Kaynak: DHA
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