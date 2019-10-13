Şanlıurfa tel abyad'dan ateşlenen bir roket akçakale'de bir eve isabet etti yaralanan yok
47 dakika önce
ŞANLIURFA Tel Abyad'dan ateşlenen bir roket Akçakale'de bir eve isabet etti Yaralanan yok.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 10:26 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA Tel Abyad'dan ateşlenen bir roket Akçakale'de bir eve isabet etti Yaralanan yok
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