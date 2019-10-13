Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa tel abyad'dan ateşlenen bir roket akçakale'de bir eve isabet etti yaralanan yok
Son Dakika Güncel Şanlıurfa tel abyad'dan ateşlenen bir roket akçakale'de bir eve isabet etti yaralanan yok

Şanlıurfa tel abyad'dan ateşlenen bir roket akçakale'de bir eve isabet etti yaralanan yok

47 dakika önce

ŞANLIURFA Tel Abyad'dan ateşlenen bir roket Akçakale'de bir eve isabet etti Yaralanan yok.

ŞANLIURFA Tel Abyad'dan ateşlenen bir roket Akçakale'de bir eve isabet etti Yaralanan yok

Şanlıurfa tel abyad'dan ateşlenen bir roket akçakale'de bir eve isabet etti yaralanan yok

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Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 10:26 Kaynak: DHA
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