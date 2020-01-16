Şanlıurfa tel abyad sanayi ve ticaret odası kuruldu - Son Dakika
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Şanlıurfa tel abyad sanayi ve ticaret odası kuruldu

6 saat önce

Tel Abyad Sanayi ve Ticaret Odası kurulduŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde Sanayi ve Ticaret Odası kuruldu.

Tel Abyad Sanayi ve Ticaret Odası kuruldu

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde Sanayi ve Ticaret Odası kuruldu.

Barış Pınarı Harekatı ile kontrol sağlandıktan sonra bölgede yaşayan halkın temel ihtiyaçlarını karşılayan Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM), Tel Abyad'da kamu hizmetlerinin düzenli sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Tel Abyad ve Resulayn'da ticari hayatın başlaması için de çalışmalar devam ediyor. Tel Abyad'da yürütülen çalışmaları değerlendiren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bölge halkının başta tarımsal üretim olmak üzere tüm ticari faaliyetlerde önünün açılacağını söyledi.

Tel Abyad Ticaret ve Sanayi Odası'nın kuruluşunda görev alan ve yönetim için başkan adayı olan Muhammed El Abdullah, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından bölgenin yönetim sisteminin değiştiğini, PKK/ YPG terör örgütünün daha önce burada milletin üzerine çökerek sıkıştırdığını ifade etti. Ticari olarak bölgede hayatın hareketleneceğini kaydeden Muhammed El Abdullah, sınır kapısının yeni açıldığını ve ilçede eksik olan ticari ürünlerin ilk etapta tamamlandığını dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti başta yemek ve diğer yardımlar konusunda bizlere çok büyük destek oldular. Şu anda durumumuz çok iyi. İnşallah daha da iyi olacak" dedi.

Abdullah, odaya kayıtlı 240 esnafın kayıtlarını yenilediğini ve aidatlarını ödediğini de sözlerine ekledi.

Şanlıurfa tel abyad sanayi ve ticaret odası kuruldu

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Telabyad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:43 Kaynak: DHA
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