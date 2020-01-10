Şanlıurfa terör örgütünden kurtarılan hastanede ilk sezaryen ameliyatı yapıldı - Son Dakika

Terör örgütünden kurtarılan hastanede ilk sezaryen ameliyatı yapıldı

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde daha önce terör örgüttü PKK/ YPG tarafından karargah olarak kullanılan Tel Abyad Hastanesi'nde ilk sezaryen ameliyatı gerçekleşti. Adı açıklanmayan anne, sezaryen ameliyatıyla bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin karargah haline getirdiği Tel Abyad Hastanesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ilgili devlet kurumlarınca onarılıp, eksikleri tamamlandıktan sonra Suriyelilere hizmet vermeye başladı. Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde onarım ve tıbbi teçhizat eksikleri tamamlanan hastanede ilk sezaryen ameliyatı yapıldı.

Suriyeli kadın, sezaryen ameliyatıyla 3 kilo 300 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Adları açıklanmayan anne ile bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, sağlık hizmetlerinin daha iyi sunulabilmesi için sürdürülen çalışmalar kapsamında, sivil toplum örgütlerince alınan 2 ambulans, Tel Abyad'da törenle hizmete başladı.