Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa teröristlerin kazdığı tünel kapatıldı
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Şanlıurfa teröristlerin kazdığı tünel kapatıldı

7 dakika önce

Tel Abyad'da teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor (2)TERÖRİSTLERİN KAZDIĞI TÜNEL KAPATILDI'Barış Pınarı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, PKK/YPG'li teröristlerin kazdığı tüneller, kapatılıyor.

Şanlıurfa teröristlerin kazdığı tünel kapatıldı, System.String[]

Tel Abyad'da teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor (2)

TERÖRİSTLERİN KAZDIĞI TÜNEL KAPATILDI

'Barış Pınarı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, PKK/YPG'li teröristlerin kazdığı tüneller, kapatılıyor. Tel Abyad'da, terör örgütünün, Türkiye'nin olası askeri harekatına karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla kazdığı tüneller tespit edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri, evlerde detaylı arama yaparak, belirlenen tünelleri kapatıyor. Teröristlerin kazdığı tünellerden biri de kent merkezinde bulunan evde tespit edildi. Teröristlerin evden kazdıkları tünel, TSK ve SMO birlikleri tarafından kapatıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 05:18 Kaynak: DHA
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