Son Dakika Haberleri: ŞANLIURFA Teröristlerin Resulayn'daki tünel ve siper kazıları devam ediyor
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ŞANLIURFA Teröristlerin Resulayn'daki tünel ve siper kazıları devam ediyor

47 dakika önce

Teröristlerin Resulayn'daki tünel ve siper kazıları devam ediyorŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçe kırsalında teröristlerin siper ve tünel kazı çalışmaları sürüyor.

Teröristlerin Resulayn'daki tünel ve siper kazıları devam ediyor
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçe kırsalında teröristlerin siper ve tünel kazı çalışmaları sürüyor.
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik yapacağı olası askeri harekat öncesi, Resulayn ilçe kırsalında hazırlık yapan PKK/PYD'li teröristler, siper ve tünel kazmaya devam ediyor. Teröristlerin tünel ve siper inşaatlarında çalıştırmak için çevre kasabalardan Resulayn'a 150 işçi getirdiği iddia edildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 05:31 Kaynak: DHA
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