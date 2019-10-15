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Şanlıurfa teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı'nda 7'nci gün (2)TERÖRİSTLERİN TUZAKLADIĞI PATLAYICILAR İMHA EDİLİYOR'Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından teröristlerden arındırılan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad kentinde...

Barış Pınarı Harekatı'nda 7'nci gün (2)

TERÖRİSTLERİN TUZAKLADIĞI PATLAYICILAR İMHA EDİLİYOR

'Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından teröristlerden arındırılan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad kentinde tuzaklanan patlayıcılar, imha ediliyor. Meskun mahal operasyonunda, askerlerin tek tek belirlediği patlayıcılar, alınan güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü olarak imha ediliyor. Tuzaklanmış patlayıcıların imhası sırasında meydana gelen şiddetli patlama, Türkiye tarafından da duyuluyor.

TERÖR HEDEFLERİ VURULUYOR

Harekatın 5'inci gününde, TSK ve SMO birliklerince özgürleştirilen Tel Abyad'ın dışındaki bazı bölgelerde tespit edilen terör hedeflerinin de imhasına devam ediliyor. İstihbarat birimleri ve insansız hava araçları (İHA) ile belirlenen teröristlere ait mevzi, sığınak, barınak ve mühimmat depoları, sınırda konuşlu topçu bataryaları tarafından obüs atışlarıyla vurularak, tahrip ediliyor.

SEVKİYAT SÜRÜYOR

Öte yandan sınır hattına TSK ve SMO tarafından sevkiyat da devam ediyor. TSK birliklerince sınır hattına zırhlı araç sevkiyatı sürdürüldü. SMO askerlerine de kara harekatı için sınırı geçmek üzere geldikleri Akçakale'de, küçük çocuklar tarafından Türk bayrakları ile sevgi gösterisinde bulunuldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULULAKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)

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Şanlıurfa teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor

Şanlıurfa, Telabyad, Akçakale, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:35 Kaynak: DHA
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