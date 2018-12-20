Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 0,92 0,92 Kırmızı mercimek Kg 1,70 1,94 Kütlü pamuk Kg 2,00 2,52 Preseli pamuk Kg 7,74 7,74





Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,74 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: