Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,74 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,74 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 0,92 0,92
Kırmızı mercimek Kg 1,70 1,94
Kütlü pamuk Kg 2,00 2,52
Preseli pamuk Kg 7,74 7,74

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:50 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Ekonomi
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