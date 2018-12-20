Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,74 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,74 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 0,92
| 0,92
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 1,70
| 1,94
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,00
| 2,52
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,74
| 7,74
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:50 Kaynak: AA
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