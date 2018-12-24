Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

8 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,20 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Arpa Kg 0,80 0,90
Kırmızı mercimek Kg 1,70 1,90
Kütlü pamuk Kg 2,00 2,30
Preseli pamuk Kg 7,20 7,20

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:48 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Ekonomi
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