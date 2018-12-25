Şanlıurfa Ticaret Borsası
34 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 0,90
| 1,38
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 1,70
| 2,25
|Kütlü pamuk
| Kg
| 1,80
| 2,68
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,00
| 7,00
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:27 Kaynak: AA
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