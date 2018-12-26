Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

2 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,35 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,00 1,10
Kırmızı mercimek Kg 2,00 2,00
Kütlü pamuk Kg 2,68 2,75
Preseli pamuk Kg 8,35 8,35

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:30 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Ekonomi
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