Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

34 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,75 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 0,90 1,37
Kırmızı mercimek Kg 2,00 2,40
Kütlü pamuk Kg 2,30 3,50
Preseli pamuk Kg 7,75 7,75

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:48 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Ekonomi
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