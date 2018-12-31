Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 2,35 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 2,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Mısır
| Kg
| 0,69
| 0,71
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 0,80
|Buğday
| Kg
| 0,90
| 1,14
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,35
| 2,35
|Mercimek
| Kg
| 2,30
| 2,30
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:57 Kaynak: AA
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