Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 2,35 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 2,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Mısır Kg 0,69 0,71
Arpa Kg 0,80 0,80
Buğday Kg 0,90 1,14
Kütlü pamuk Kg 2,35 2,35
Mercimek Kg 2,30 2,30

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:57 Kaynak: AA

Mısır, Şanlıurfa, Ekonomi
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