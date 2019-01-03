Şanlıurfa Ticaret Borsası
20 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 5,70-7,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 5,70-7,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 0,80
| 1,19
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 1,70
| 2,33
| Mısır
| Kg
| 0,69
| 0,90
| Arpa
| Kg
| 0,80
| 1,00
|Preseli pamuk
| Kg
| 5,70
| 7,50
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:42 Kaynak: AA
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