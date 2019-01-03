Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

20 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 5,70-7,50 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 5,70-7,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:


Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 0,80 1,19
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 1,70 2,33
Mısır Kg 0,69 0,90
Arpa Kg 0,80 1,00
Preseli pamuk Kg 5,70 7,50

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:42 Kaynak: AA

Ekonomi
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