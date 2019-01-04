Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

32 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,30 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 0,90 1,45
Kırmızı mercimek Kg 2,05 2,05
Kütlü pamuk Kg 2,00 2,20
Preseli pamuk Kg 7,30 7,30

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:52 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Ekonomi
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