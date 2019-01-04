Şanlıurfa Ticaret Borsası
32 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,30 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 0,90
| 1,45
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,05
| 2,05
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,00
| 2,20
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,30
| 7,30
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:52 Kaynak: AA
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