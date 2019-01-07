Şanlıurfa Ticaret Borsası
28 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 2,80 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 2,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 0,90
| 0,91
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 1,77
| 1,79
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,80
| 2,80
|Ham pamuk yağı
| Kg
| 2,65
| 2,65
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:53 Kaynak: AA
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