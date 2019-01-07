Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

28 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 2,80 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 2,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 0,90 0,91
Kırmızı mercimek Kg 1,77 1,79
Kütlü pamuk Kg 2,80 2,80
Ham pamuk yağı Kg 2,65 2,65

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:53 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Ekonomi
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