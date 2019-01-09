Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 28 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı mercimek Kg 1,70 2,00
Kütlü pamuk Kg 2,20 2,40
Preseli pamuk Kg 6,20 8,13
Dana karkas Kg 28,00 28,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:23 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Ekonomi
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