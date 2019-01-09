Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 28 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 1,70
| 2,00
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,20
| 2,40
|Preseli pamuk
| Kg
| 6,20
| 8,13
|Dana karkas
| Kg
| 28,00
| 28,00
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:23 Kaynak: AA
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