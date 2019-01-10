Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 6,80 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 6,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,75
| 0,75
|Buğday
| Kg
| 1,00
| 1,25
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,30
| 2,38
|Preseli pamuk
| Kg
| 6,80
| 6,80
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:01 Kaynak: AA
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