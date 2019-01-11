Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 1,12
|Buğday
| Kg
| 1,00
| 1,28
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,15
| 2,38
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,00
| 7,00
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:07 Kaynak: AA
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