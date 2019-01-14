Şanlıurfa Ticaret Borsası
49 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 2,20 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 2,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Mısır
| Kg
| 1,03
| 1,03
|Buğday
| Kg
| 1,33
| 1,43
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,20
| 2,20
|Çiğit
| Kg
| 0,62
| 0,62
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:22 Kaynak: AA
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