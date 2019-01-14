Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

49 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 2,20 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 2,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Mısır Kg 1,03 1,03
Buğday Kg 1,33 1,43
Kütlü pamuk Kg 2,20 2,20
Çiğit Kg 0,62 0,62

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:22 Kaynak: AA

Mısır, Şanlıurfa, Ekonomi
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