Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 28 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 0,87
|Buğday
| Kg
| 0,90
| 1,45
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,20
| 2,30
|Dana karkas
| Kg
| 28,00
| 28,00
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:01 Kaynak: AA
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