Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 28 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Arpa Kg 0,80 0,87
Buğday Kg 0,90 1,45
Kütlü pamuk Kg 2,20 2,30
Dana karkas Kg 28,00 28,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:01 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Ekonomi
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