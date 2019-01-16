Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

16 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Mısır Kg 0,80 0,80
Buğday Kg 0,90 1,28
Kütlü pamuk Kg 2,20 2,80
Preseli pamuk Kg 8,00 8,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:59 Kaynak: AA

Mısır, Şanlıurfa, Ekonomi
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