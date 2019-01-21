Şanlıurfa Ticaret Borsası
10 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,60 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 1,70
| 1,75
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,60
| 8,60
|Buğday
| Kg
| 0,90
| 0,93
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,70
| 2,80
|Çiğit
| Kg
| 0,81
| 0,92
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:48 Kaynak: AA
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