Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

38 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,25 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Mısır Kg 0,75 0,75
Kırmızı mercimek Kg 1,70 2,40
Kütlü pamuk Kg 1,85 2,50
Preseli pamuk Kg 9,25 9,25

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:14 Kaynak: AA

Mısır, Şanlıurfa, Ekonomi
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