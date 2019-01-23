Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,00 1,47
Nohut Kg 3,00 3,20
Preseli pamuk Kg 8,00 8,00
Sadeyağ Kg 49,00 50,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:11 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Ekonomi
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