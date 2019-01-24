Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

21 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,30 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Mısır Kg 0,90 1,05
Kırmızı mercimek Kg 1,70 2,25
Kütlü pamuk Kg 2,30 2,30
Preseli pamuk Kg 7,05 8,68

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:43 Kaynak: AA

Mısır, Şanlıurfa, Ekonomi
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