Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

3 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,68 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,68 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Mısır Kg 0,70 0,73
Kırmızı mercimek Kg 1,90 2,40
Kütlü pamuk Kg 2,50 2,55
Preseli pamuk Kg 8,68 8,68

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:28 Kaynak: AA

Mısır, Şanlıurfa, Ekonomi
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