Şanlıurfa Ticaret Borsası
3 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,68 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,68 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Mısır
| Kg
| 0,70
| 0,73
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 1,90
| 2,40
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,50
| 2,55
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,68
| 8,68
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:28 Kaynak: AA
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