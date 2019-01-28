Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

46 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,20 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,20 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Mısır Kg 0,90 1,05
Çiğit Kg 0,78 0,81
Kırmızı mercimek Kg 2,53 2,57
Kütlü pamuk Kg 2,20 2,75
Preseli pamuk Kg 7,20 7,20

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:32 Kaynak: AA

Mısır, Şanlıurfa, Ekonomi
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