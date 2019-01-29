Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,70 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 0,90 1,22
Kırmızı mercimek Kg 1,80 2,40
Kütlü pamuk Kg 2,20 2,54
Preseli pamuk Kg 7,70 7,70

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:05 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Ekonomi
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