Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,70 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 0,90
| 1,22
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 1,80
| 2,40
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,20
| 2,54
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,70
| 7,70
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:05 Kaynak: AA
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