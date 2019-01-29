Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,70 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

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