Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,55 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Mısır Kg 0,70 0,77
Buğday Kg 0,90 1,12
Kütlü pamuk Kg 2,20 2,90
Preseli pamuk Kg 8,55 8,55

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:46 Kaynak: AA

Mısır, Şanlıurfa, Ekonomi
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