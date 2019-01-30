Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,55 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Mısır
| Kg
| 0,70
| 0,77
|Buğday
| Kg
| 0,90
| 1,12
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,20
| 2,90
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,55
| 8,55
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:46 Kaynak: AA
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