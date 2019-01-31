Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 6,90 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 6,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Arpa Kg 1,00 1,03
Buğday Kg 0,95 1,24
Kütlü pamuk Kg 2,20 2,50
Preseli pamuk Kg 6,90 6,90

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:48 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Ekonomi
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