Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 6,90 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 6,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Arpa
| Kg
| 1,00
| 1,03
|Buğday
| Kg
| 0,95
| 1,24
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,20
| 2,50
|Preseli pamuk
| Kg
| 6,90
| 6,90
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:48 Kaynak: AA
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