Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

35 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kimyonun kilogramı 13 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kimyonun kilogramı 13 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Mısır Kg 0,77 1,16
Fasulye Kg 3,50 3,50
Kırmızı mercimek Kg 2,41 2,50
Buğday Kg 0,90 1,40
Arpa Kg 0,80 0,90
Kimyon Kg 13,00 13,00
Nohut Kg 2,00 2,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:15 Kaynak: AA

Ekonomi
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