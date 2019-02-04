Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Mısır Kg 0,77 1,16 Fasulye Kg 3,50 3,50 Kırmızı mercimek Kg 2,41 2,50 Buğday Kg 0,90 1,40 Arpa Kg 0,80 0,90 Kimyon Kg 13,00 13,00 Nohut Kg 2,00 2,00





Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kimyonun kilogramı 13 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: