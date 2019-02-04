Şanlıurfa Ticaret Borsası
35 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kimyonun kilogramı 13 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kimyonun kilogramı 13 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Mısır
| Kg
| 0,77
| 1,16
|Fasulye
| Kg
| 3,50
| 3,50
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,41
| 2,50
|Buğday
| Kg
| 0,90
| 1,40
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 0,90
|Kimyon
| Kg
| 13,00
| 13,00
|Nohut
| Kg
| 2,00
| 2,00
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:15 Kaynak: AA
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