Şanlıurfa Ticaret Borsası
38 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,55 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Mısır
| Kg
| 0,84
| 0,84
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,00
| 2,23
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,55
| 7,55
|Dana karkas
| Kg
| 23,00
| 23,50
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:42 Kaynak: AA
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