Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

38 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,55 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Mısır Kg 0,84 0,84
Kütlü pamuk Kg 2,00 2,23
Preseli pamuk Kg 7,55 7,55
Dana karkas Kg 23,00 23,50

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:42 Kaynak: AA

Ekonomi
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