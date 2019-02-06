Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'ndan preseli pamuğun kilogramı 8,45-9,25 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'ndan preseli pamuğun kilogramı 8,45-9,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Mısır
| Kg
| 0,78
| 0,78
|Kütlü pamuk
| Kg
|2,60
| 3,60
|Preseli pamuk
| Kg
|8,45
|9,25
|Buğday
| Kg
|1,60
|1,60
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:36 Kaynak: AA
HDP'li Başkan Adayı, Seçim Bürosu Açılışında Gözaltına Alındı
Zam Alamayan İşçi İstifa Ederse Kıdem Tazminatı Alamıyor
Üzüm İçin Sigortalama Süresi 28 Şubat'ta Sona Eriyor
Arda Turan'ın Esnaf Lokantası Arşiv Kapandı