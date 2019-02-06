Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'ndan preseli pamuğun kilogramı 8,45-9,25 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'ndan preseli pamuğun kilogramı 8,45-9,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Mısır Kg 0,78 0,78
Kütlü pamuk Kg 2,60 3,60
Preseli pamuk Kg8,459,25
Buğday Kg 1,601,60

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:36 Kaynak: AA

Mısır, Şanlıurfa, Ekonomi
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