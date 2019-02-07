Şanlıurfa Ticaret Borsası
32 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,60 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 0,91
| 1,30
|Nohut
| Kg
| 2,00
| 2,02
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,00
| 2,50
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,60
| 8,60
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:28 Kaynak: AA
Artık İnternet Üzerinden Yapılabilecek! E-tebligat Dönemi Başladı
Ticaret Bakanlığı 5 İlde Eş Zamanlı Hal Denetimi Yaptı
Erdoğan Sinyali Vermişti, Sebze ve Meyve Satışlarında Yeni Dönem Başlıyor
Rize'de Caminin Altından Geçen Köy Yolu, Görenleri Hayrete Düşürüyor