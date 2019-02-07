Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

32 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,60 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 0,91 1,30
Nohut Kg 2,00 2,02
Kütlü pamuk Kg 2,00 2,50
Preseli pamuk Kg 8,60 8,60

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:28 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Ekonomi
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