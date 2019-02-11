Şanlıurfa Ticaret Borsası
2 gün önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,35 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Mısır
| Kg
| 0,71
| 1,10
|Çiğit
| Kg
| 0,74
| 0,83
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,48
| 2,65
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,40
| 3,21
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,35
| 7,35
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:52 Kaynak: AA
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