Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,08-8,70 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,08-8,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:


Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Mısır Kg 0,86 0,86
Kırmızı mercimek Kg 2,60 2,63
Kütlü pamuk Kg 1,81 3,80
Preseli pamuk

 Kg 8,08 8,70
Yağlık çiğit Kg 0,70 0,94

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:08 Kaynak: AA

Mısır, Şanlıurfa, Ekonomi
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