Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,08-8,70 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,08-8,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Mısır
| Kg
| 0,86
| 0,86
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,60
| 2,63
|Kütlü pamuk
| Kg
| 1,81
| 3,80
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,08
| 8,70
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,70
| 0,94
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:08 Kaynak: AA
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