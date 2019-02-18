Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Mısır
| Kg
| 0,86
| 1,03
|Nohut
| Kg
| 1,60
| 1,60
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,20
| 4,00
|Arpa
| Kg
| 0,70
| 0,80
|Preseli pamuk
| Kg
| 9,50
| 9,50
|Buğday
| Kg
| 1,10
| 1,50
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:34 Kaynak: AA
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