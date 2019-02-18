Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,50 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Mısır Kg 0,86 1,03
Nohut Kg 1,60 1,60
Kütlü pamuk Kg 2,20 4,00
Arpa Kg 0,70 0,80
Preseli pamuk

 Kg 9,50 9,50
Buğday Kg 1,10 1,50

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:34 Kaynak: AA

Mısır, Şanlıurfa, Ekonomi
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