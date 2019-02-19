Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 2,20-3,40 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 2,20-3,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Nohut
| Kg
| 2,00
| 2,00
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 1,70
| 2,51
|Mısır
| Kg
| 0,69
| 1,02
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,20
| 3,40
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 0,80
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:06 Kaynak: AA
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