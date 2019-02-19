Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Nohut Kg 2,00 2,00 Kırmızı mercimek Kg 1,70 2,51 Mısır Kg 0,69 1,02 Kütlü pamuk



Kg 2,20 3,40 Arpa Kg 0,80 0,80

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 2,20-3,40 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: