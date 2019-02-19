Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 2,20-3,40 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 2,20-3,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:


Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Nohut Kg 2,00 2,00
Kırmızı mercimek Kg 1,70 2,51
Mısır Kg 0,69 1,02
Kütlü pamuk

 Kg 2,20 3,40
Arpa Kg 0,80 0,80

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:06 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi! Isparta Elması da Tanzim Satış Noktalarında Satılacak Adanalı Kelle Söğüşçü, Ürünlerine Verdiği İsimler Nedeniyle Siparişlere Yetişemez Hale Geldi

41 Kanalda Aynı Anda Yayınlanan Peak Games Reklamı Çalıntı Çıktı Honda, Türkiye'de Civic Sedan Üretimine Son Verecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 14:01:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]