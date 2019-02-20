Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kuru kabuklu fıstığın kilogramı 35,10 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kuru kabuklu fıstığın kilogramı 35,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Çiğit Kg 0,90 0,90
Kuru kabuklu fıstık Kg 35,10 35,10
Mısır Kg 1,02 1,04
Kütlü pamuk

 Kg 2,70 2,70
Kütlü pamuk (Benekli) Kg 2,21 2,21

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:44 Kaynak: AA

Mısır, Şanlıurfa, Ekonomi
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