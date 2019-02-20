Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kuru kabuklu fıstığın kilogramı 35,10 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Ticaret Borsası'nda kuru kabuklu fıstığın kilogramı 35,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Çiğit
| Kg
| 0,90
| 0,90
|Kuru kabuklu fıstık
| Kg
| 35,10
| 35,10
|Mısır
| Kg
| 1,02
| 1,04
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,70
| 2,70
|Kütlü pamuk (Benekli)
| Kg
| 2,21
| 2,21
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:44 Kaynak: AA
Anne ve Kızını Öldüren Katil 6 Yıl Sonra Yakalandı
Motosikletli Sapık, Cezaevinden Çıktıktan 1 Hafta Sonra 10 Kadını Taciz Etti
Şanlıurfa Cezaevinden Çıktı 10 Kadını Taciz Etti
Yakışıklı Oyuncu Kaan Urgancıoğlu, Farklı İmajıyla Şaşırttı