Şanlıurfa Ticaret Borsası
2 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Pamuk yağı
| Kg
| 3,70
| 3,70
|Mısır
| Kg
| 1,02
| 1,05
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,50
| 2,50
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,74
| 0,75
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:41 Kaynak: AA
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