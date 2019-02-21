Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

2 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,50 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:


Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Pamuk yağı Kg 3,70 3,70
Mısır Kg 1,02 1,05
Kütlü pamuk

 Kg 2,50 2,50
Yağlık çiğit Kg 0,74 0,75

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:41 Kaynak: AA

Mısır, Şanlıurfa, Ekonomi
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