Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

48 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,95 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,95 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Mısır Kg 0,70 1,00
Buğday Kg 0,90 1,55
Kütlü pamuk Kg 2,05 2,21
Preseli pamuk Kg 7,95 7,95

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:19 Kaynak: AA

Mısır, Şanlıurfa, Ekonomi
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