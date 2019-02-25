Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

28 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,75 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Arpa Kg 0,80 1,05
Buğday Kg 0,90 1,55
Kütlü pamuk Kg 2,50 3,05
Preseli pamuk Kg 7,75 7,75

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:13 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Ekonomi
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