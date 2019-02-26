Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

4 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,65 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,65 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 0,90 1,15
Kırmızı mercimek Kg 1,70 2,00
Kütlü pamuk Kg 2,35 2,99
Preseli pamuk Kg 8,65 8,65

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:12 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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