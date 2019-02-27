Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

36 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,10 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Yağlık çiğit Kg 0,70 0,75
Kırmızı mercimek Kg 1,70 1,83
Kütlü pamuk Kg 2,25 2,99
Preseli pamuk Kg 8,10 8,10

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:47 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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